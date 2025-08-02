Российский дрон с автоматом Калашникова застрелил снайперскую пару ВСУ

Российские бойцы группировки «Запад» уничтожили украинский снайперский дуэт с помощью беспилотника, на который был установлен автомат Калашникова. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

По словам заместителя командующего 20-й армией по вооружению с позывным Буденновск, инновационный дрон уже принимает участие в боях на линии боевого соприкосновения.

«Был случай, когда наш дрон-разведчик обнаружил снайперскую пару. А дрон со стрелковым комплексом зашел сзади и уничтожил цель. Залетел с обратной стороны здания», — рассказал он.

Буденновск добавил, что для облегчения с БПЛА сняли дульный тормоз-компенсатор и другие детали, также в него встроили механизм гашения отдачи.

Ранее украинцев предупредили об атаках новыми реактивными дронами. Российские войска применили их в ответ на зенитные дроны ВСУ.