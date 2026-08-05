В России создали единую службу тыла, ее возглавит Валерий Солодчук

Все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках, руководителем направления станет генерал-полковник, командующий войсками Центрального военного округа и группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

Инициатором преобразований стал министр обороны Андрей Белоусов.

«Мы с вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Я неслучайно сказал, что руководство службами тыла — это тоже боевая работа», — обратился президент к Солодчуку.

Путин выразил уверенность, что на новом посту генерал-полковник проявит свои лучшие организаторские качества. Он подчеркнул, что командующие округами и группировками лучше всех знают, что нужно бойцам и командирам.

Также на совещании президент сообщил о создании войск беспилотных систем. Их командующим станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.