Ударный дрон «Ночная ведьма» создали в России по аналогии с «Бабой-ягой»

В России разработали ударный дрон «Ночная ведьма». Он является усовершенствованным аналогом украинской «Бабы-яги», сообщили РИА «Новости» в разработавшей систему компании «Гроза».

«„Ночная ведьма“ — это беспилотное воздушное судно мультироторного типа, гексакоптер. Это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов на дальние расстояния», — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя компании, российский аппарат оснастили широкополосной связью. Через заданное время дрон может сканировать эфир.

Первые 50 беспилотников «Ночная ведьма» уже отправили в зону спецоперации. На сборку одного дрона требуются сутки.

Ранее российские разработчики создали FPV-дрон «Судного дня». Это аппарат способен контролировать радиационный фон и быстро облетать окрестности, «заглядывая в каждый закуток».