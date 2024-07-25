Комплекс «охоты» за операторами FPV-дронов ВСУ создали в России

В России создали комплекс «охоты» за украинскими операторами FPV-дронов «Кобра». Об этом РИА «Новости» сообщил разработчик изделия, создатель мобильной системы РЭБ «Волнорез» Станислав.

По его словам, уже начались испытания «Кобры». Устройство может вычислять сигнал расчетов операторов БПЛА украинских войск и их ретрансляторов, а также наносить их координаты на карту.

«Изделие выполнено в мобильном форм-факторе, внешне оно по сути мало отличается от карманной игровой приставки типа PSP», — рассказал Станислав.

Операторы дронов — одна из наиболее приоритетных целей на фронте, однако обнаружить их крайне сложно. Поэтому «Кобра» является актуальным изобретением.

Российские военные ранее рассказали о секретной мастерской в зоне спецоперации, где они работают с FPV-дронами. Там бойцы обучают новичков и изучают трофеи.