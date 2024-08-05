«Лучшие специалисты-психологи». Путин одобрил идею пустить жен военных к ним в санатории

Президент Владимир Путин поддержал идею, по которой вместе с участниками специальной военной операции в санаториях смогут отдыхать их жены. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с президентом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что посетила Кисловодск, где встретилась с участниками СВО, которые проходят реабилитацию. Военные попросили допустить к ним жен.

«Это самые лучшие специалисты-психологи», — отреагировал Путин.

После этого Матвиенко сообщила, что совместно с Минобороны подготовит предложения и представит их президенту. Она заявила, что в весеннюю сессию приняли 15 законов, посвященных СВО, а всего за два с половиной года их было 238.

В мае получила известность история, как жена участника СВО приехала за мужем в Херсонскую область, чтобы быть с ним рядом.