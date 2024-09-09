В России проработают вопрос реабилитации военных в фитнес-клубах

Министерству спорта поручили проработать вопрос о медицинской реабилитации в фитнес-клубах военнослужащих, их семей, а также пострадавших при выполнении задач специальной военной операции. Об этом со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщил РБК .

По словам собеседника агентства, автором инициативы стало Национальное фитнес-сообщество, объединяющее свыше трех тысяч фитнес-клубов в 85 регионах страны.

В частности, среди участников есть сети XFIT, World Class и многие другие. Свое предложение представители фитнес-сообщества направили Чернышенко и прямо в Минспорт. В министерстве изданию подтвердили, что получили это письмо.