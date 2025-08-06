В России призвали запретить маньякам участвовать в СВО

Осужденным за изнасилование гражданам следует запретить подписание контракта для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он рассказал, что в Новосибирской области заметили листовки, в которых контрактную службу в армии рекламируют в качестве возможности избежать уголовной ответственности. Депутат добавил, что по статистике 70% маньяков, вернувшихся из горячих точек, не исправляются и вновь совершают преступления.

«Это больные люди, которых война не исправляет, а делает опаснее», — отметил он.

Парламентарий напомнил о том, что возможность заключать контракт с Минобороны есть у всех категории осужденных, за исключением педофилов, шпионов, террористов и экстремистов. Он потребовал расширить этот список и включить в него насильников.

«Даже во время Великой Отечественной отбор заключенных в штрафбаты был жестче. И начинать нужно с насильников, если мы думаем не только о сегодняшнем дне, но и о том, как мы будем жить завтра», — подчеркнул Миронов.

Ранее в Госдуме потребовали запретить въезд в Россию мигрантам, которые совершили особо тяжкие преступления. Также эту меру предложили расширить на ближайших родственников иностранцев, нарушивших российские законы.