В России появилось лазерное оружие, уничтожающее БПЛА за полсекунды

Новейшая российская лазерная система противовоздушной обороны проекта «Посох» под названием LazerBuzz научилась сбивать дроны в автоматическом режиме. Установка поражает воздушные цели за 0,5 секунды, сообщил ТАСС .

Разработчики провели полевые испытания новинки. Тесты подтвердили, что на уничтожение FPV-дронов требуется всего 0,5 секунды. В LazerBuzz отметили, что комплекс полностью готов к боевому применению.

Директор компании-разработчика Иван Хованский в конце сентября заявлял, что лазерная система проекта сможет нейтрализовать дроны в течение трех секунд. Рабочая дистанция поражения составит от 600 до 700 метров.

Ранее российские разработчики представили новый оптоволоконный БПЛА «Ветерок». Новинка способна нести на себе до семи килограммов груза и оснащена двумя аккумуляторными батареями на дальности до 30 километров.