В России осудили более 250 участников вторжения ВСУ в Курскую область

Военный суд в России вынес приговоры уже более чем 250 участникам вторжения украинских боевиков в Курскую область. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре.

«Вторым Западным окружным военным судом с участием военных прокуроров рассмотрено 146 уголовных дел с вынесением обвинительных приговоров», — рассказали в ведомстве.

К наказанию приговорили 256 лиц из числа военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. Из общего числа только 18 уголовных дел в отношении 19 подсудимых рассматривались заочно.

Ранее стало известно, что бразильского наемника Лукаса Рибейру де Жезуса заочно приговорили в Москве к 25 годам лишения свободы. Боевика объявили в розыск.