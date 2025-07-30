Бразильского наемника заочно приговорили в Москве к 25 годам лишения свободы

В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор 22-летнему бразильцу Лукасу Рибейру де Жезусе, которого признали виновным сразу в нескольких преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Гражданина Бразилии обвинили в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника, незаконном пересечении российской границы, теракте, контрабанде огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь военнослужащих и надругательстве над телом умершего.

Правоохранители установили, что в сентябре 2024 года Рибейру вторгся не территорию Курской области, выполняя приказы командиров ВСУ и получая за преступные действия материальное вознаграждение.

Уголовное дело рассмотрели в отсутствие подсудимого. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Наемника заочно арестовали и объявили в розыск.

Ранее стало известно о заочном аресте командира ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить Ил-76 с пленными.