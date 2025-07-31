Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно прибыл в Запорожскую область после получения неутешительной сводки с линии фронта. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

Он сослался на информацию о том, что Сырский посетил украинские «подразделения, ведущие оборону в Запорожье».

«Глава ВСУ в спешке прибыл в оккупированную часть Запорожской области неспроста, так как получил неутешительные сводки и донесения, что Запорожский фронт начинает сыпаться», — сказал Рогов.

По словам сопредседателя, Сырский попытается «остановить неизбежное, чтобы каким-то образом замедлить освобождение Запорожской области».

В июне Сырский лично посетил подразделения ВСУ на Красноармейском направлении, назвав обстановку на этом участке фронта самой сложной. Он пожаловался на активные действия диверсионно-штурмовых групп россиян.