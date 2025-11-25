В России наградили матерей участников СВО

ЛДПР впервые вручила партийную медаль «Мать солдата» женщинам, чьи сыновья погибли в ходе СВО. Церемония прошла в Парламентской библиотеке Госдумы и стала эмоциональным событием заседания фракции, посвященного защите материнства.

Награду получили пять женщин, каждая из которых пережила утрату и личный подвиг: матери бойцов, погибших на фронте, а также те, кто после гибели сына продолжает помогать военнослужащим — доставляет оборудование, поддерживает раненых и сохраняет мемориалы.

Леонид Слуцкий отметил, что медаль предназначена для всех, кто воспитал защитников Отечества — матерей, бабушек, опекунов.

Нагрудный знак выполнен в форме восьмиконечной звезды с изображением матери и солдата, а на обороте выгравировано: «Спасибо, что воспитали настоящего героя!». По словам Слуцкого, награждение станет постоянной традицией.

Ранее бойцы группировки «Центр» получили гуманитарный груз из Мытищ, который включал маскировочные сети — одно из самых востребованных средств на фронте. Эти сети помогают бойцам оставаться незамеченными и укрывают технику.