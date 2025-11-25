Гуманитарную помощь из Мытищ доставили в зону СВО

Бойцы группировки «Центр» получили гуманитарный груз из Мытищ, который включал маскировочные сети — одно из самых востребованных средств на фронте. Эти сети помогают бойцам оставаться незамеченными и укрывают технику.

Жители Мытищ с первых дней специальной военной операции активно поддерживают военнослужащих. Волонтерские и общественные организации, предприниматели, а также неравнодушные граждане вносят свой вклад в эту важную работу. Одни изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети и готовят еду для бойцов. Другие организуют доставку грузов или предоставляют материальную помощь.

«Мы регулярно доставляем помощь нашим военнослужащим. В этой работе важно единство всех, кто находится в тылу. Вместе с бойцами мы приближаем столь необходимую Победу», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Военнослужащие поблагодарили волонтеров организации «Золотые руки ангела», жителей Мытищ, а также депутатов Евгения Коваленко и Григория Шаповалова за оказанную поддержку.