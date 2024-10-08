В России компетентные органы начали составлять поименные списки иностранных наемников на Украине с фиксацией совершенных ими преступлений. Всех их ждет незавидная участь, заявила РИА «Новости» исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков в террористической вылазке [в Курскую область] на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь», — заявила дипломат.

Жданова подчеркнула, что многие иностранные наемники были уничтожены бойцами ВС РФ. Все они считаются законными военными целями для армии России.

По ее словам, с начала спецоперации не менее 785 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинской армии, привлекли к уголовной ответственности.

Ранее Жданова заявила, что вторжение ВСУ в курское приграничье и зверства, совершаемые украинскими боевиками по отношению к мирному населению, опровергло тезис Киева и его западных союзников о том, что Украина — «жертва», а Россия якобы «агрессор».