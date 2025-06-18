В России к 2028 году откроют 20 центров реабилитации для военных

К 2028 году в России могут появиться больше 20 центров реабилитации и протезирования для военнослужащих. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра обороны Анна Цивилева.

По ее словам, такие учреждения уже запустили в Белгороде, Ижевске, Кургане, Московской области и Санкт-Петербурге, и эту работу собираются продолжить.

«Наши защитники должны иметь возможность получить высокотехнологичный протез, в том числе спортивный, недалеко от дома и сразу научиться им пользоваться. <…> Всего до 2028 года мы планируем открыть еще более 20 таких центров», — сказала Цивилева.

Ранее в Мособлдуме обсудили развитие системы комплексной реабилитации бойцов СВО. Помимо медицинской помощи, военнослужащим также предлагают программы переобучения и поддержки в сфере предпринимательства.