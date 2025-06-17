Развитие системы комплексной реабилитации бойцов СВО обсудили в Мособлдуме

На базе «Протэкс-Центра» в Коломне состоялось выездное заседание комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению. Мероприятие посвятили вопросам комплексной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, включая участников специальной операции.

Центр, оснащенный современным оборудованием, предоставляет бесплатные услуги по протезированию и восстановлению для военнослужащих, предлагая физиотерапию, массаж, водные процедуры и психологическую поддержку. «Та инициатива, которая родилась в партии „Единая Россия“ и была поддержана председателем Высшего совета партии Борисом Грызловым, сегодня реализована в центре. Речь идет о комплексном подходе — чтобы наши герои, нуждающиеся в протезировании верхних и нижних конечностей, не только получили эту услугу, но и, самое главное, прошли реабилитацию. И всего за три-четыре недели получили современный протез и научились им пользоваться и жить качественно», — отметил председатель комитета Андрей Голубев.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Коломна 1/3 Фото: пресс-служба администрации городского округа Коломна 2/3 Фото: пресс-служба администрации городского округа Коломна 3/3

Участники заседания, включая представителей профильных министерств и партии «Единая Россия», ознакомились с работой центра и пообщались с проходящими реабилитацию бойцами, в том числе с рядовым Дмитрием Васильевым из Пскова. «Я очень рад, что попал сюда. В центре очень хорошее отношение коллектива к военным, делают качественные протезы. Также здесь можно и спортом заниматься, здесь бассейн есть, можно и слух проверить. То есть целый комплекс услуг получить», — отметил он.

Подмосковье остается лидером в сфере реабилитации бойцов, располагая тремя специализированными учреждениями: «Протэкс-Центром» в Коломне, «Ясенками» в Подольске и Центром имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. «То есть если мы в сентябре откроем такой же центр в Приморье, то будем опираться на опыт этого центра и в целом Подмосковья. Московская область блестяще себя проявила и показала достижения в этой сфере», — подчеркнул советник председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Евгений Чеканов.

На заседании также обсудили вопросы доступной среды, медицинской реабилитации и трудоустройства защитников страны. «У нас в Подмосковье проживает 855 участников с инвалидностью, 358 ребят используют кресла-коляски, протезы нижних конечностей или белую трость. Исходя из этого, мы понимаем, что для них нужна особая доступная среда», — рассказал заместитель министра социального развития региона Евгений Ермилов.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Коломна 1/3 Фото: пресс-служба администрации городского округа Коломна 2/3 Фото: пресс-служба администрации городского округа Коломна 3/3

Бойцам также предлагают программы переобучения и поддержки в сфере предпринимательства. «Мы расширяем базу вакансий для участников СВО. Так, в апреле совместно с партией мы провели ярмарку трудоустройства специально для этой категории», — сообщила директор Центра занятости населения Подмосковья Ольга Пугачева. Все предложения, озвученные на заседании, проработают для дальнейшего улучшения системы реабилитации и поддержки ветеранов.