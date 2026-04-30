Российские инженеры разработали невосприимчивые к пулям батареи

Ростех создал импортозамещенные батареи, которые не боятся холода и пуль

Инженеры Ростеха создали источники питания, которые не боятся арктических морозов, сильной вибрации и попадания пуль. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Разработку планируют применять для запуска двигателей тяжелой военной техники, для систем питания командных пунктов и узлов связи.

«В отличие от обычных электролитных батарей новые изделия могут монтироваться в любом положении», — добавили в пресс-службе.

В источниках питания нет жидкого электролита, поэтому они смогут функционировать даже при сквозных повреждениях. Также разработка бесперебойно работает при сильной тряске, характерной для движения гусеничных платформ.

Технологию уже применяют на объектах морской инфраструктуры и в составе оборудования, поднадзорного Российскому морскому регистру судоходства.

Ранее специалисты создали линейку умных камер, которые можно устанавливать на беспилотники. Устройства позволяют вести наблюдение в том числе в темное время суток.