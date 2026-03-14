В России допустили отмену моратория на смертную казнь для военных преступников
Мирошник: мораторий на смертную казнь могут отменить для боевиков ВСУ
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник допустил отмену моратория на смертную казнь для военных преступников из ВСУ. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Когда читаешь уголовные дела, волосы становятся дыбом. Когда человек рассказывает: „Ну, вы знаете, я увидел группу людей, которые собирались эвакуироваться, просто уехать из зоны военных действий. — И что ты сделал? — Я их расстрелял“. Понимаете, такого рода вещи не могут быть прощены», — поделился дипломат.
Он подчеркнул, что не исключает ужесточения законодательства. По словам Мирошника, бойцы ВСУ, убившие десятки или сотни людей, — это не тот случай, когда к праву на жизнь нужно относиться лояльно.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов призвал отменить мораторий на смертную казнь для украинского военного руководства на время трибунала.