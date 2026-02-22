Руководство ВСУ нужно будет судить, а на время трибунала следует отменить мораторий на смертную казнь. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Самое важное — это завершить СВО, судить военное руководство Украины вместе с „просроченным“. <…> На это время отменить наш мораторий на смертную казнь и принять по ним решения, которые они заслуживают», — подчеркнул он.

На каких основаниях и каким образом нужно провести суд — это другой вопрос, добавил командир «Ахмата». По его словам, суд должен состояться согласно российскому законодательству, так как нормы международного права фактически утратили силу и почти не соблюдаются.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина утратит возможность продолжать боевые действия после освобождения Донбасса и Запорожья российскими войсками.