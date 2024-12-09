В России допустили, что Трамп изменит политику США по Украине

Противники избранного американского лидера Дональда Трампа знают, что его слова могут расходиться с реальностью. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку [президента Франции Эммануэля] Макрона, это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО — это другое», — написал он.

По словам Пушкова, Трамп не сможет заменить всех в «глубинном государстве». Несмотря на это, он способен серьезно изменить линию США по Украине благодаря своему авторитету.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Дональд Трамп унизил президента Украины Владимира Зеленского, сообщив о потерях ВСУ. Также большим унижением для украинского политика стало предложение избранного лидера США о привлечении Китая к урегулированию конфликта.