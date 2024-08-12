В Росатоме рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

Градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения, основной пожар уже удалось потушить. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

«Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка», — уточнили представители компании.

По данным Управления МЧС по Запорожской области, пожар потушили к 23:30 11 августа. Сам удар пришелся на нефункционирующую башенную градирню № 1. При этом загорелись пластиковые пароуловители.

Градирня охлаждает воду в системе оборотного водоснабжения турбины реактора.

На Запорожской АЭС утром 12 августа заявили, что радиационный фон на самой станции и поблизости от нее продолжает оставаться в норме, причин для волнений нет.