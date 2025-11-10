В Ромнах заявили о ЧС после взрывов в Сумской области

Чрезвычайная ситуация военного характера наблюдается в городе Ромны Сумской области Украины после взрывов. Об этом сообщил мэр города Олег Стогний в Facebook*.

Он отметил, что в городе зафиксировали повреждения объектов инфраструктуры.

«К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия общины и соответствующие службы», — написал градоначальник.

Стогний напомнил украинцам о запрете размещать в соцсетях фотографии и информацию о разрушениях.

В ночь на субботу, 8 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Украине. В зону поражения попали Киевская, Харьковская Николаевская и Сумская области. Целями атак ВС России стали энергетические объекты.

