В Рязанской области из-за атаки БПЛА пострадали люди

Несколько жилых домов и территория предприятия пострадали от обломков сбитых беспилотников в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале .

Средства противовоздушной обороны сработали по атакующим БПЛА, ликвидировав угрозу. По предварительным данным, в результате падения обломков есть пострадавшие.

Губернатор добавил, что идет ликвидация последствий атаки. На месте работают оперативные службы.

Жителям региона не рекомендуется подходить к окнам. Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедший день, 14 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников.