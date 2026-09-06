В Рязани после атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии

В Рязанской области из-за падения обломков беспилотников ВСУ получили повреждения многоквартирные дома, загорелось предприятие. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в «Максе» .

«Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, произошло возгорание на одном из предприятий», — написал Малков.

По предварительным данным, люди не пострадали, на местах работают оперативные службы. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку вражеских БПЛА на регион.

Ранее Министерство обороны сообщило, что за прошедшую ночь над регионами России сбили 258 беспилотников ВСУ.