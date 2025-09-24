В результате ударов ВСУ в Запорожской области зафиксировали потери среди врачей

Из-за ударов украинских боевиков в Запорожской области есть потери среди врачей скорых. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Среди медицинского персонала и скорой помощи, к сожалению, безвозвратные есть потери. <…> Меры принимаем все возможные», — сказал он.

До этого глава области сообщил, что в результате удара ВСУ отключилась последняя внешняя линия электропередачи, питающая Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, боевики специально целились по ней. Балицкий назвал эти действия актом ядерного терроризма.

Также глава региона отметил, что МАГАТЭ никак не отреагировало на очередную попытку украинской армии спровоцировать техногенную катастрофу. Бездействие международной структуры лишь провоцирует противника на продолжение атак.