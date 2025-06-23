Средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА за ночь

Средства противовоздушной обороны перехватили 23 украинских беспилотника самолетного типа за ночь над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего БПЛА уничтожили в Ростовской области, там ликвидировали 14 дронов.

«Пять БПЛА — над территорией Волгоградской области, четыре БПЛА — над территорией Астраханской области», — уточнили в министерстве.

В период с 22:00 22 июня до 07:00 23 июня под Ростовом сбили 13 беспилотников, два — под Астраханью и один — под Волгоградом.

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие. Пожар произошел в Каменском районе.