Средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА за ночь
Средства противовоздушной обороны перехватили 23 украинских беспилотника самолетного типа за ночь над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего БПЛА уничтожили в Ростовской области, там ликвидировали 14 дронов.
«Пять БПЛА — над территорией Волгоградской области, четыре БПЛА — над территорией Астраханской области», — уточнили в министерстве.
В период с 22:00 22 июня до 07:00 23 июня под Ростовом сбили 13 беспилотников, два — под Астраханью и один — под Волгоградом.
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие. Пожар произошел в Каменском районе.
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