В результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область никто не пострадал

ВСУ атаковали ночью Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы Ростовской области, обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«По оперативным докладам, никто из людей не пострадал», — уточнил он.

Всего над областью сбили 16 беспилотников.

Из-за рухнувших БПЛА загорелось предприятие в Новошахтинске. По словам Слюсаря, спасатели оперативно потушили пожар на площади 50 квадратных метров.

Также из-за дронов получила повреждения котельная, обслуживающая 128 многоэтажек и муниципальные объекты.

По информации Минобороны, в ночь на 30 ноября над регионами перехватили 33 украинских беспилотника. Налеты БПЛА отразили в Ростовской, Белгородской, Курской областях, в Краснодарском крае и над Черным морем.