В районе Севастополя ликвидировали 31 беспилотник

Силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали более 30 украинских дронов в Севастополе и рядом с городом. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере «Макс» .

«Наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы за последние сутки отразили восемь атак ВСУ. Сбит 31 БПЛА, в том числе над акваторией», — написал он.

По словам Развожаева, в результате случившегося никто не пострадал. В некоторых районах спасатели зафиксировали падение обломков беспилотников, также поступили точечные сообщения о повреждениях машин и домов.

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 140 беспилотников над российскими регионами. БПЛА перехватили в Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской областях, Крыму, Московском регионе и над акваториями Черного и Азовского морей.