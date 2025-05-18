Российский дрон уничтожил робота ВСУ для доставки боеприпасов
Вооруженные силы России уничтожили роботизированную платформу ВСУ для доставки боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Расчет FPV-дрона группировки войск „Запад“ уничтожил роботизированную платформу для доставки боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении», — написали в комментарии к посту.
На опубликованных кадрах с камеры ударного дрона видно, как он подлетает к цели и уничтожает ее. Вторая часть съемки велась с другого ракурса, на ролике виден взрыв и поднимающийся вверх столб дыма.
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