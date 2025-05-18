Российский дрон уничтожил робота ВСУ для доставки боеприпасов

Вооруженные силы России уничтожили роботизированную платформу ВСУ для доставки боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчет FPV-дрона группировки войск „Запад“ уничтожил роботизированную платформу для доставки боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении», — написали в комментарии к посту.

На опубликованных кадрах с камеры ударного дрона видно, как он подлетает к цели и уничтожает ее. Вторая часть съемки велась с другого ракурса, на ролике виден взрыв и поднимающийся вверх столб дыма.

Ранее российский беспилотник ударил украинского боевика по голове и сбил его с ног. Военному удалось подняться и убежать.