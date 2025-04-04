Владимир Зеленский, на днях приехавший в Сумы, тем самым мог показать, что город скоро падет. Об этом сообщил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Туда можно войти на плечах отступающих украинских частей. На фоне городского указателя, кстати, недавно сфотографировался Зеленский, а это, как мы знаем, верный признак того, что город скоро падет», — заявил депутат.

Он добавил, что российские военные намеренно обескровливают противника и лишают его резервов, но для ощутимого удара необходимо будет сконцентрировать силы.

Президент Владимир Путин, приехав 12 марта в командный пункт курской группировки войск, предложил военным подумать над созданием зоны безопасности вдоль государственной границы.