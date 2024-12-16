Украинские женщины вступили в настоящее сражение с военкомами Зеленского для освобождения мобилизованных мужчин. Об этом на своей странице в социальной сети X написала украинская журналистка Диана Панченко.

В качестве доказательства она опубликовала видео, снятое в одном из украинских городов, где сотрудники центра комплектования и полицейские силой посадили в машину мужчину, на защиту которого бросились его родственницы.

«Каждый день украинские женщины сражаются с комиссарами, чтобы освободить украинских мужчин. Женщины никогда не простят Зеленского», — написала Панченко.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны сравнил жестокость мобилизации на Украине с отловом бродячих собак. Глава государства подчеркнул, что мужчин принудительно отправляют на фронт и гонят под пули. Он добавил, что сейчас украинские власти под давлением западных хозяев готовят снижение призывного возраста до 18 лет, чтобы «погнать на убой пацанов».