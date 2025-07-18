Россия не потеряет преимущество на поле боя даже при условии оказания помощи Украине со стороны стран НАТО. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, ВС России сформировали кулак бронетехники. Дубинский призвал принимать решения быстро.

«А происходит обратное: то есть, передача принятия решений в Европу говорит не об ускорении принятия решений, а, наоборот, об их замедлении», — сказал депутат.

Политик подчеркнул, что самые номинальные заявления со стороны руководства стран Североатлантического альянса о готовности поддерживать ВСУ не дают никаких гарантий для киевского режима.

«У НАТО такого бюджета нет», — резюмировал Дубинский.

Накануне Главком НАТО в Европе генерал ВВС США Алекс Гринкевич призвал готовиться к войне с Россией и КНР в 2027 году.