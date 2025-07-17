Главком НАТО в Европе призвал готовиться к войне с Россией и КНР в 2027 году

Россия останется главной угрозой для европейских стран даже после урегулирования конфликта на Украине. Как сообщила газета The Guardian , с таким заявлением на церемонии вступления в должность заявил новый командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алекс Гринкевич.

Он подчеркнул, что Россия обладает достаточными возможностями для восстановления сил после окончания украинского кризиса и останется постоянной угрозой.

Гринкевич добавил, что альянсу необходимо учитывать риск одновременного возникновения конфликта в Европе и Тихоокеанском регионе, где в активные боевые действия против Тайваня может вступить Китай.

«Обе эти вещи могут произойти одновременно, и нам понадобятся все необходимое снаряжение и амуниция, какие только возможно, чтобы справиться», — заявил он.

По словам Гринкевича, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут скооперироваться, чтобы начать боевые действия одновременно в 2027 году.

Ранее о возможной кооперации лидеров России и Китая заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете The New York Times. Лидер альянса подчеркнул, что Си Цзиньпин позвонит Путину с предложением ударить по европейским странам, чтобы отвлечь альянс от нападения на Тайвань.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал заявление Рютте нездоровыми фантазиями, претендующими на главную политическую глупость 2025 года.