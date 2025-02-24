Племянника Нестора Махно ликвидировали в зоне СВО

Украинец Нестор Яланский погиб в городе Гуляйполе в Запорожской области. Он был потомком анархиста Нестора Махно, сообщили в Telegram-канале «Гуляйпольские древности».

«Погиб наш земляк Нестор Яланский, 1975 года рождения. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего», — сообщили в некрологе.

По данным сообщества. Яланский являлся одним из последних прямых потомков семьи Махно, проживавшей в Гуляйполе. Его отцом был краевед Виктор Яланский, а дедушкой Карп Махно. Нестору Махно он считался внучатым племянником

В годы гражданской войны Нестор Махно активно участвовал в гражданских столкновениях на территории России. Он командовал Революционной повстанческой армией Украины*.

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*Запрещенная в России экстремистская организация.