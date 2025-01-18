Дубинский: Зеленский уже задумался, как убедить народ в мобилизации подростков

Президент Украины Владимир Зеленский задумался о мобилизации украинских подростков. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков», — написал он.

Зеленский уже подписал 15 января закон, по которому 17-летние юноши обязаны самостоятельно встать на воинский учет.

До этого Дубинский предупредил, что Зеленский может попытаться сорвать мирные переговоры с Россией после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Нардеп предположил, что Киев усилит удары дальнобойными ракетами по российской территории.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад будет настаивать на мобилизации 18-летних украинцев, а потом и на призыве 16-летних, как это уже было во времена Второй мировой войны в Германии.