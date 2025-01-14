Западные страны будут настаивать на мобилизации 16-летних украинцев после решения о мобилизации 18-летних. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что лидеры зарубежных стран открыто говорят о том, что начали финансировать киевский режим задолго до начала специальной операции и способствовали геноциду мирного населения Новороссии и Донбасса.

«Гражданам Украины отвели роль расходного материала. Сейчас настаивают на мобилизации 18-летних ребятишек, которые только школу закончили. Дальше они будут настаивать, чтобы мобилизовали 16-летних, как было во время Второй мировой войны в Германии», — сказал Володин.

Ранее будущий советник Трампа Майк Уолц заявил, что Украине для попытки стабилизации линии соприкосновения нужно снизить мобилизационный возраст.