Дубинский: ВСУ ждет провал по всем направлениям из-за отправки резервов под Сумы

Попытки главкома ВСУ Александра Сырского перебросить резервы в Сумскую область могут ослабить позиции по всей линии фронта. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Чтобы подкрепить миф о том, что «Путин не побеждает», Сырский перебросил резервы под Сумы и отчитался об «остановке наступления русских», отметил Дубинский. Вместе с тем, добавил политик, успехи российских войск в направлении Днепропетровской области и вокруг Покровска очевидны.

«Но на Сумщине, зато, Путин не побеждает. Итогом будет провал по всем направлениям», — уверен депутат.

На минувшей неделе главнокомандующий ВСУ заявил, что для обороны Сум выделили отдельную группу военных и назначили главного за строительство оборонительных сооружений.

Ранее стало известно, что элитные подразделения ВСУ несут тяжелые потери в Сумской области из-за нехватки подготовленных бойцов. Украинцам приходится отправлять спецназовцев в ряды обычной пехоты.