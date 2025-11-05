В Раде признали потерю ВСУ Красноармейска и Димитрова

Вооруженные силы Украины практически потеряли контроль над Красноармейском и Димитровом. Об этом заявила в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, командование ВСУ продолжает совершать системные ошибки, что приводит к повторяющимся массовым потерям в подразделениях.

«Системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград (украинские названия Красноармейска и Димитрова — прим. ред.), — написала Безуглая.

Депутат Рады добавила, что сейчас ВС России контролируют более 80% Красноармейска.

Ранее экс-замглавы Минобороны Украины Виталий Дейнега призвал вывести войска ВСУ из Красноармейска, иначе их ожидают печальные последствия. По его словам, украинцы уже фактически потеряли город.