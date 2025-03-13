Зеленский увидел в заявлениях Путина желание отказаться от мира
Зеленский: Путин в ответ на идею тишины ответит отказом
Президент РФ Владимир Путин готов отказаться от перемирия. Такой вывод на фоне недавних заявлений российского лидера сделал глава Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем очередном обращении в Telegram-канале.
«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ», — сказал Зеленский.
По его словам главы, он настроен очень серьезно и хочет завершить вооруженный конфликт. Зеленский упомянул в своем обращении и президента США Дональда Трампа, заявив о том, что тот должен видеть настрой Украины и принудить Россию к миру. Кроме того, он призвал усилить антироссийские санкции.
После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта Путин представил позицию России по предложению США установить 30-дневное перемирие с Украиной. Он отметил, что сама идея о перемирии правильная, но существует масса нюансов, которые требуют обсуждения с Трампом.