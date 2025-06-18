В Раде отвергли возможность капитуляции Украины

Украина хочет прийти к миру, но ей не нужен мир любой ценой. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщило «РБК-Украина» .

По его словам, президент страны Владимир Зеленский и высшее военно-политическое руководство готово начать с 30-дневного перемирия, а в дальнейшем обсудить перспективы завершения конфликта.

«Но, еще раз говорю, перспективой завершения должен быть устойчивый мир, а не капитуляция Украины», — сказал Стефанчук.

Ранее стало известно, что Зеленский попросил лидеров стран G7 ежегодно выделять Украине 40 миллиардов долларов.

Также глава киевского режима обратился с просьбой поставить Украине системы ПВО и профинансировать производство дронов-перехватчиков, разрабатываемых в Киеве.