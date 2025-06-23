Нужно было уколоть. Зачем Украина распространила фейк о подмене тел при обмене

Украина хотела «уколоть» Россию, заявив о подмене, чтобы хоть как-то отомстить за неудобные пропорции при обмене телами погибших военных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.

По его словам, тело российского военнослужащего, о котором идет речь, передали России в июне. При этом переговорщикам украинская сторона сообщила, что его якобы репатриировали на Украину в феврале как неопознанное. Военного билета тогда при нем не было.

«И вдруг, именно когда нужно „уколоть“ Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляются и тело, и билет», — добавил собеседник информагентства.

Ранее помощник президента России, глава переговорной группы Владимир Мединский заявил о готовности передать Украине еще три тысячи тел погибших, если она согласится их принять.