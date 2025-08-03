В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои части

Депутат Рады Скороход: около 400 тысяч военнослужащих бежали из рядов ВСУ

Украинские военнослужащие самовольно оставляют свои части, в ВСУ уже зафиксировано почти 400 тысяч случаев. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online .

«Мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с СОЧ (самовольным оставлением части — прим. ред.). Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ, например на сегодняшний день они подобрались к 400 тысячам, это цифры общие», — рассказала она.

В разговоре депутат не уточнила, за какой период были озвучены данные.

Основной причиной Скороход считает моральную и физическую усталость. Второй — деморализацию и плохие отношения с командованием.

На Украине СОЧ и дезертирство — разные нарушения. Первое предлагает намеренный уход, а второе — временный, в расчетом, что военный одумается и вернется.

Разграничены понятия, так как за дезертирство грозит тюрьма. Сейчас ВСУ испытывает острую нехватку людей, и большинстве случаев дела возбуждают по статье о СОЧ.

Ранее военный политолог назвал вероятный срок прекращения боевых действий на Украине.