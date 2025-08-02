Назван вероятный срок прекращения боевых действий на Украине

Политолог Перенджиев: бои на Украине закончатся к осени 2027 года

Боевые действия на территории Украины могут полностью прекратиться к осени 2027 года. Таким прогнозом в беседе с News.ru поделился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

«Окончательно боевые действия могут закончиться только через два года, не раньше. Примерно к осени 2027 года», — отметил он.

По словам эксперта, к концу 2025 года для ВС России появятся благоприятные условия для окончательного взятия под контроль Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Будут созданы буферные зоны, добавил Перенджиев.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми предположил, что украинский кризис вряд ли получится урегулировать в течение ближайшего года. По его мнению переговоры между Россией и Украиной будут продолжаться.