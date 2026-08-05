В промзоне Уфы возник пожар из-за падения обломков беспилотника

В Уфе отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на предприятия, из-за падения обломков в промзоне возник пожар. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в «Максе» .

Погибших и пострадавших нет, добавил чиновник.

«Вижу информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. Поводов для волнения нет», — отметил Хабиров. Он добавил, что экологическую обстановку постоянно мониторят мобильные лаборатории.

Ночью украинские беспилотники ударили по логистическому центру и другим гражданским объектам под Тулой, пострадали люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.