СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на логистический центр под Тулой

Уголовное дело о террористическом акте возбудил Следственный комитет России после атаки украинских беспилотников на склад в городском округе Алексин Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следователи и криминалисты на месте происшествия работают с вещественными доказательствами, затем проведут судебные экспертизы. Также идет работа по установлению конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому и другим подобным преступлениям.

«В очередной раз украинские националисты продемонстрировали жестокость, нарушая нормы международного права и выбирая в качестве целей объекты гражданской инфраструктуры, чтобы уничтожить предметы первой необходимости и причинить ущерб мирным жителям», — прокомментировала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Удар нанесли ночью 5 августа, здание загорелось, пострадали люди. Также в области повреждены жилые дома и производственные объекты.