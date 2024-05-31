«В присутствии Зеленского». Во Франции объяснили, что задумал Макрон

Отправка западных военных на Украину будет фактическим объявлением войны России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X.

«[Французский президент Эммануэль] Макрон фактически объявит о вступлении Франции в войну против России на следующей неделе под предлогом „военной подготовки“! Об этом он объявит 6 июня в присутствии Зеленского!» — написал политик.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Макрон намерен сформировать европейскую коалицию для отправки в страну военных инструкторов. Филиппо призвал немедленно закончить помощь Украине и возобновить переговоры с российской стороной.

Ранее Филиппо заявил, что обсуждение отправки Францией военных инструкторов на Украину указывает на переход конфликта на новый этап. По его словам, большая часть французов выступают против эскалации.