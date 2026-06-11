Режим ЧС ввели в пострадавшем от атаки БПЛА краснодарском доме

В Краснодаре ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме, который получил повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края .

По итогам обследования здания специалисты зафиксировали повреждения в 11 квартирах. Кроме того, выбило стекла более чем в 20 окнах и 17 лоджиях.

Сотрудники экстренных служб продолжают работы на месте происшествия. Территорию возле дома уже очистили от последствий атаки, также демонтировали конструкции, представлявшие опасность для жителей.

Семью, проживавшую в наиболее пострадавшей квартире, временно разместили в пункте временного пребывания.

Для обеспечения безопасности возле дома организовали круглосуточное дежурство сотрудников полиции и представителей казачества. Власти города также окажут помощь жильцам в восстановлении документов, которые могли утрачены в результате происшествия.