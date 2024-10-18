Танки M1A1 Abrams, которые австралийское руководство пообещало передать ВСУ, уничтожат точно так же, как и отправленные ранее бронетранспортеры Bushmasters. Такое предупреждение появилось в Telegram-канале посольства России в Австралии.

Дипломаты отметили, что австралийские власти приняли решение о передаче танков под влиянием «антироссийской грандиозной стратегии Запада». Поставка бронемашин станет еще одним шагом к косвенному вовлечению Австралии в конфликт, добавили в диппредставительстве.

«Как бы разочаровывающе это ни звучало для некоторых в Канберре, танки M1A1 Abrams будут гореть точно так же, как ранее подаренные Bushmasters», — подчеркнуло посольство.

По словам дипломатов, украинская сторона не сможет победить в конфликте, несмотря на военную помощь со стороны западных стран.

Ранее об отправке военной техники на Украину сообщила Япония. Министр обороны Гэн Накатани пообещал передать ВСУ дополнительную партию транспортных средств Сил самообороны.