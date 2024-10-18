Япония отправит на Украину новую партию военной техники

Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил о намерении страны направить Украине дополнительную помощь в виде транспортных средств Сил самообороны. Об этом сообщил телеканал NHK .

Глава японского министерства встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Брюсселе и провел с ним переговоры. Накатани также обратился к другим странам и призвал их продолжать оказывать помощь ВСУ.

«Японский министр выразил готовность своей страны продолжать поддерживать Украину и изложил план дополнительных поставок техники Сил самообороны», — уточнили журналисты.

Какую именно технику Япония пообещала направить Украине, пока неизвестно. NHK также обратил внимание, что официального сообщения о встрече сторон не было.

Ранее Германия сообщила о планах поставить ВСУ управляемые ракеты AIM-9L, четыре тысячи ударных БПЛА и 361 разведывательный дронов Songbird. В новый пакет помощи немецкие власти также включат ракеты Sea Sparrow, САУ Panzerhaubitze 2000, снаряды для танков, ракеты для IRIS-T SLM и боевые машины пехоты Marder.