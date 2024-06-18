В одесский порт высадились порядка 60 наемников, которые говорят на французском языке. Об этом РИА «Новости» рассказали в пророссийском подполье.

Собеседник агентства отметил, что в Одессу прибыли три катера с иностранными наемниками.

«Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке», — сказал он, уточнив, что наемников заметили еще 9 июня.

Высадившись, иностранцы, по словам представителя подполья, рассредоточились по городу. Они стараются не покидать места своего проживания и избегают любых контактов с местными жителями.

Несколькими днями ранее боец группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России рассказал, что в пойме Днепра российские военные встречали иностранцев. По его словам, наемники из Польши и Грузии принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе ДРГ.